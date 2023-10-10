جمهور الإسكندرية يرحب بأحمد العوضي.. والفنان: استقبال عظيم

نشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو يظهر التفاف الجمهور حوله وحبهم له، وذلك خلال كواليس تصوير مشاهد فيلمه «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا: «ألف حمد وشكر لله على حب اخواتي».

وتابع «العوضي» خلال التدوينة التي أرفقها بمقطع الفيديو، «استقبال عظيم من إخواتي الإسكندرانية الجدعان أثناء تصوير فيلم الإسكندراني، ألف ألف ألف شكر على حبكم وحبي ليكم قد وأكثر كمان».

الجمهور يلتف حول أحمد العوضي في الإسكندرية

تفاصيل فيلم «الإسكندراني»

ويقدم الفنان أحمد العوضي بطولته السينمائية الأولى بتوقيع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم «الإسكندراني»، وهو نص للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية من بينهم: زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، خالد سرحان، انتصار ومحمود الليثي.

وعبر العوضي في تصريحات سابقة لـ «الوطن» عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل الفيلم الذي يضم عدد من الممزين سواء على مستوى الكتابة، الإخراج والتمثيل، قائلا: «مبسوط إني شغال فى عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن حسن حظي إني شغال مع المخرج خالد يوسف، ومبسوط إني شغال وسط كوكبة كبيرة من النجوم، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد».