إزالة 118 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في المنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة تعديات في مراكز شمال المنيا

وتمكنت الوحدات المحلية لمراكز مطاي والعدوة ومغاغة من إزالة 45 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، منها 28 حالة تعد بقرى أبو عزيز وبردنوها ومنبال والأحياء الرئيسية بمطاي، و7 حالات بناء في المهد خارج الحيز العمرانى بدائرة مركز العدوة، كذلك إزالة وايقاف 10 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد بحي شرق وبقرى ( ابا _ طنبدي) بمغاغة وتم فك الأخشاب والتحفظ علي أدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

التصدي لتعديات على أراض زراعية

وفى مركز سمالوط ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بهدف التصدي لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم حيث أسفرت الحملة عن إيقاف بناء وإزالة 16 حالة تعد منها 3 حالات (ردم اساسات لحالة تعد بحي شمال المدينة بالبناء المخالف - إيقاف حالة بناء بمنطقة الفيروز - إيقاف حالة حفر بحي شمال المدينة).

تأهيل شبكة المرافق في مركزي سمالوط وملوي

وفي سياق آخر، قال سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أنه تم الدفع بسيارة لشفط المياه المتجمعة بشارع أبو زهران بحى جنوب المدينة استجابة لشكاوى المواطنين على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تبين أن المياه الموجودة بالشارع هى مياه خزانات الصرف الصحى التابعة للمواطنين بالشارع، وتم شفط المياه وتمهيد الشارع لعودة انتظام سير الحركة المرورية.

رفع أسلاك الكهرباء في مركز ملوي

وفى ذات السياق، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى أنه تم فحص شكوى المواطنين بقرية دير أبوحنس والذين يتضررون من وجود عامود إنارة متهالك مما يعرض المواطنين للخطر، وعلى الفور تمت الاستجابة للشكوي وتم تغيير عمود الإنارة وتلافي أسباب الشكوى، كما تم ضبط توصيلات كهرباء عشوائية مخالفة للقانون، وعلى الفور تم رفع الأسلاك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.