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وفد معاوني رؤساء المدن في زيارة إلى المنيا الجديدة لمتابعة المشروعات القومية

كتب:

ايمن حمزة
11:50 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الإسكان: جهاز مدينة المنيا يستقبل مجموعة عمل من معاوني رؤساء الأجهزة

الإسكان: جهاز مدينة المنيا يستقبل مجموعة عمل من معاوني رؤساء الأجهزة

إستقبل المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن لاستكمال المتابعة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في إطار مسيرة جهود وزارة الإسكان في تبادل الخبرات بين القيادات الشابة من معاوني رؤساء أجهزة المدن، تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

عرض تقديمي لمدينة المنيا الجديد وما تم إنجازه بكافة القطاعات 

وخلال الزيارة تم استعراض عرض تقديمي لمدينة المنيا الجديدة، وما تم إنجازه بكافة القطاعات وأعمال التطوير الجارية والاستثمارات وموقف استغلال الأراضي الشاغرة طبقاً لخطة الاستثمار التنموية بالمدينة.

ثم انتقل أعضاء الوفد، يرافقهم مسئولو جهاز المنيا الجديدة، لتفقد المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وما تم تنفيذه من أعمال، والتي شملت وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة المنيا الجديدة، ومشروعات الطرق والمرافق والخدمات، وغير ذلك.

خالد نايف : ضرورة دعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية وزارة الإسكان في تبادل الخبرات

وأكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، ضرورة دعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية وزارة الإسكان في تبادل الخبرات وخلق جيل جديد لاستكمال مسيرة الإنجازات، وأن هناك توجيهات بتمكين الشباب بالأماكن القيادية، معرباً عن سعادته بهذا الفكر، وأن تلك التجربة تصقل من خبرات معاوني رؤساء أجهزة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

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