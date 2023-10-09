زراعة 92 شجرة مثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

تشجير وتهذيب عدد من الأشجار

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركزمطاي، إنه جاري استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بميدان الشهيد، وميدان السلام، وطريق مصر أسوان الزراعي، ودائري المركز، بالإضافة إلى زراعة 92 شجرة بطريق مصر أسوان الزراعي في زمام حي شمال بمركز مطاي.

تنفيذ حملات المتابعة الميدانية

وأكد رئيس مركز مطاي أنّ الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية، لتحقيق المستهدف من أعمال خطة محافظة المنيا في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.