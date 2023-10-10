خريطة قطع مياه الشرب في الإسكندرية مساء اليوم.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن مناطق الـ26 كيلومترا غرب الإسكندرية اليوم، نظراً لترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم المغذي للساحل الشمالي، مما سيؤدى الى ضعف وأنقطاع المياه، وذلك بدءا من مساء اليوم دون تحديد موعد العودة بشكل قاطع.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، فإن انقطاع المياه سيكون في 26 كيلو متر غرب المدينة بالتحديد في المناطق من الكيلو 36 إلى الكيلو 62 بحري وقبلي طريق «الإسكندرية - مطروح - رافع الحمام».

موعد انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

وأشار البيان إلى أن موعد انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم سيكون مع بدء الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وستعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، ونوهت بوجود تنكات مياه خاصة بالشركة خلال تلك الفترة.