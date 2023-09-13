«مياه الإسكندرية»: اختيار المدرسة الثانوية الفنية لإجراء دراسات مراجعات الطاقة

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى اختيار المدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية لعمل دراسات مراجعات الطاقة من قبل مسؤولي المشروع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع فريق الطاقة المشكل برئاسة المهندس عمرو خميس مدير عام ترشيد الطاقة بشركة مياه الإسكندرية، وعضوية المهندسين مديرى الطاقة بالشركة، وأعضاء من هيئة التدريس بالمدرسة، وعدد كبير من طلاب المدرسة، وذلك في إطار التوعية للطلبة ونشر ثقافة ترشيد الطاقة تمهيدا لتعميم هذه التجربة علي باقي المنشآت المدرسية والإدارية.

دراسات مراجعات الطاقة

ويأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مارس 2022 وإيماءً إلى مشاركة الأكاديمية العربية في المشروع البحثي للتعاون عبر الحدود لدول المتوسط من أوروبا وشمال إفريقيا لتطوير ودعم القدرة المؤسسية في مجال بحوث كفاءة الطاقة ومياه الشرب وتطبيق أهداف التنمية المستدامة.

شهادة الأيزو الأولى في الطاقة

وأشار جابر إلى أنه قام وفد من الشركاء الأوروبين والعرب وفريق العمل بالأكاديمية، بزيارة لمحطة مياه المنشية 2 وهي أول محطة على مستوى الشركات التابعة تحصل على شهادة أيزو الطاقة ISO 50001.

وجاء ذلك بحضور قيادات الشركة من رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الإدارات كما قامت المهندسة سمر بدر مدير إدارة الطاقة المتجددة بعرض أبرز الإنجازات التي جرى تطبيقها في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وعرض لبعض مشروعات الطاقة المتجددة بالشركة.