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«مياه الشرب» تطلق خدمة جديدة لعملائها في الإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
07:54 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
شركة مياه الشرب بالاسكندرية

شركة مياه الشرب بالاسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن خدمة جديدة تطلقها لأول مرة، وهي تنظيف وتطهير وتعقيم خزانات المياه الخاصة بالمواطنين والشركات والمنشآت الإدارية عن طريق الاتصال بالخط الساخن للشركة 125.

عمالة مدربة ومواد مرخصة

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن» إن الشركة تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من عملاء الشركة، وأحدث ماتقدمة الشركة لعملاءها من المشتركين هو قيام مياه الشرب بالاسكندريه بتنظيف وتعقيم وتطهير جميع أنواع خزانات المياه للمباني الإدارية والسكنية، وذلك عن طريق العمالة المدربة الحاصلة على شهادات من وزاره الصحة وباستخدام أحدث معدات وماكينات التنظيف، وجميع الكيماويات المستخدمة آمنة ومرخصة من وزاره الصحة.

الحفاظ على صحة المواطنين

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن خدمة تطهير وتنظيف وتعقيم خزانات المياه تضاف إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملاءها والهدف منها المحافظة على صحة المواطنين، وضمان المواد الكيمياوية المستخدمة والعمالة المدربة.

وللحصول على الخدمة يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون محمول أو أرضي أو من خلال البوابة الإلكترونية للشركة.

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بقلم خالد غنيم