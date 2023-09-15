«مياه الإسكندرية» تطلق خدمة الاستعلام عن الفاتورة من المنزل

أطلقت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، خدمة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، مشيرة إلى أنه يمكن السداد أيضا عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال ماكينات فوري المنتشرة بالمحلات، وفي أي وقت خلال اليوم، وحتى في أيام الإجازات الرسمية، وذلك تسهيلا على المواطنين وحرصا على وقتهم.

طرق الاستعلام عن فاتورة المياه من المنزل

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن شركة مياه الإسكندرية تسعى دائما لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تم إطلاق خدمة الاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن طريق إدخال رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة المكون من 14 رقما وأثناء تواجد المواطن في منزله.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة أضافت عدة خدمات للتسهيل على المشتركين، ومنها سيارات الخدمة المتنقلة، التي تتمركز في عدة أماكن بالإسكندرية، لتقريب المسافات على المواطنين من عملاء الشركة، وتشمل خدمات التعاقد الجديد أو طلب المعاينة أو دفع الفواتير، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المشترك، وذلك لتخفيف الزحام بفروع الشركة والتسهيل على المشترك في سرعة تنفيذ الخدمة المطلوبة.