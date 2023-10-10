من يحق له التصويت في انتخابات الرئاسة؟.. 5 خطوات لمعرفة لجنتك

حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، من يحق له الاقتراع ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات، إذ يحق لكل مصري ومصرية عمرهما 18 عاما، مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، في حين تُمنع بعض الفئات من التصويت، ومنها.

- ضباط وأفراد القوات المسلحة، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم.

- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

- من صدر ضده حكم لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ويوفر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية معرفة مقر لجنة التصويت في انتخابات الرئاسة داخل وخارج مصر، من خلال الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية

- الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

- اضغط على الأيقونة المدون بها استعلم عن موقفك الانتخابي.

- إدخال الرقم القومي الخاص بك.

- انقر على أيقونة الاستعلام.

- يمكنك تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة بك من خلال الضغط على طلبات وإدخال الرقم القومي لتعديل لجنتك بسهولة.