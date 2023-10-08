اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: مشاركتنا في انتخابات الرئاسة حق مكتسب يجب الحفاظ عليه

أكد الدكتور عيسي إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن الجالية المصرية في إيطاليا هي الأكبر في أوروبا، وتتابع عن كثب كل ما يحدث بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات حق مكتسب ويجب الحفاظ عليه بالتواجد.

قنصليتان تحتضنان المصريين في إيطاليا

وأشار الدكتور عيسى اسكندر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة» إلى أن المصريين في إيطاليا سيتواجدون بأكبر عدد ممكن خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، موضحا أن هناك قنصليتين تحتضنان المصريين في إيطاليا.

وتابع: «إحنا من أول الجاليات اللي بتعمل تجهيزات لانتخابات الرئاسة وفي مقر الاتحاد في ندوة غدًا لتجهيز الترتيبات لانتخابات الرئاسة ونرصد ما حدث أمامنا طوال 10 سنوات من إنجازات وبنشوف البلد في وضع جديد من بنية تحتية واستقرار اقتصادي وتنمية»، مؤكدًا أن مصر دولة رائدة ويحكمها رئيس قوي.