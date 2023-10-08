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غدا.. رئيس حزب الوفد يتقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب:

يسرا البسيوني
11:58 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
الدكتور عبد السند يمامة ـ أرشيفية

الدكتور عبد السند يمامة ـ أرشيفية

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي لحملة رئيس الوفد في انتخابات الرئاسة، أن الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الوفد قرر التقدم بأوراق ترشحه غدًا الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرًا لـ الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف المتحدث الرسمي لحملة رئيس حزب الوفد، في بيان له منذ قليل، أنَّه من المقرر أن يتحرك رئيس الوفد وبصحبته قيادات وأعضاء من حزب الوفد من مقر الحزب الرئيسي في تمام الساعة 11.30 من صباح الغد.

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