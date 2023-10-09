5 معلومات عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الجديد

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، والذين جرى اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.

رئيس الوطنية للانتخابات الجديد يترأس اجتماع اليوم

وترأس المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، اجتماع اليوم، ونرصد في السطور التالية، أبرز 5 معلومات عن رئيس الهيئة الوطنية الجديد:

- حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1985 بتقدير عام جيد جدا، والتحق عقب تخرجه مباشرة بالنيابة العامة.

- تدرج في مناصبها المختلفة في نيابات شمال القاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وغيرها، قبل أن يعين بنيابة محكمة النقض لمدة 5 سنوات.

- عمل عضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض لمدة 5 سنوات.

- ترأس المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض قبل أن ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة عام 2008 مستشارا بمحكمة النقض.

- ترقى إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض عام 2010، وعين عام 2015 ولمدة سنتين مساعدا لوزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة.