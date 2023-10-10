مدير مشروعات تطوير «الدائري» يكشف تفاصيل «الأتوبيس الترددي»: يضم 49 محطة

قال المهندس محمود الشيخ، مدير مشروعات الطريق الدائري، إنّ مشروع الأتوبيس الترددي أحد مشاريع النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويأتي ضمن خطة تطوير الطريق الدائري والتي تشتمل على 6 مشروعات لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية.

وأضاف المهندس محمود الشيخ لـ«الوطن»، أنّ مشروع الأتوبيس الترددي يشتمل على 49 محطة وهو معزول ومنفصل تماما عن باقي المركبات، موضحا أنّ زمن التقاطر بين كل أتوبيس وآخر 10 دقائق.

وأوضح أنّ المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي تشمل 36 محطة، منها محطة السلام وبلغت نسبة التنفيذ 90%، وتنتهي في 30-6-2024، متابعا أنّه جرى اختيار المحطات في مناطق كثيفة السكان كالخصوص والمرج وبشتيل، وترتبط بوسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو بخطوطه الثلاثة.