لماذا ألغت وزارة النقل تنفيذ الخط الخامس للمترو؟.. الأتوبيس الترددي بديلا

أجابت وزارة النقل، على التساؤل الخاص بالسبب الرئيسي لإلغاء تنفيذ الخط الخامس للمترو، فبحسب فيديو جديد لوزير النقل، عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على «فيس بوك»، أكد خلاله: «بعد التطوير الهائل الذي شهده الطريق الدائري، يجري الآن تنفيذ أكبر مشروع لإطلاق الأوتوبيس الترددي الكهربائي الـ(BRT9، ليجوب جميع محطات الطريق الدائري داخل مسار محدد له، بما يضمن سرعة الانتقال على الطريق الدائري دون تزاحم».

القطار الكهربائي الخفيف

أضاف: «بالتزامن مع ذلك، يجري العمل لاستكمال جميع مراحل القطار الكهربائي الخفيف لربط مدن شرق القاهرة؛ كالشروق والعبور والعاشر من رمضان، في نقلة جديدة لمصر في استخدام وسائل النقل الكهربائية المتطورة الصديقة للبيئة لدعم تحركات المواطنين».

وسائل النقل الجماعي الأخضر

أكد وزير النقل، خلال الفيديو أن مشروع الأتوبيس الترددي الذي يجري حالياً تنفيذه على الطريق الدائري، كأحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، هو البديل للخط الخامس للمترو.

وأشار وزير النقل، إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي يمتد على طول الطريق الدائري كاملاً، والذي يبلغ طوله 110 كيلومترات، وانتهت الوزارة من أعمال تطوير المرحلة الأولى منه ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية في إطار سعي الوزارة على تعظيم النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.