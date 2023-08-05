وزارة النقل تكشف مستجدات تنفيذ الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

كشفت وزارة النقل مستجدات أعمال إنشاء وتنفيذ محطات الأتوبيس الترددي BRT، الذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مثل محطات (أكاديمية الشرطة والسويس وعدلي منصور والسلام وعرابي ومؤسسة الزكاة ومسطرد وبهتيم وشبرا بنها إسكندرية الزراعي).

أكدت الوزارة في تقرير لها، على تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها.

49 محطة للأوتوبيس الترددي

وأوضحت الموقف التنفيذي للمحطات الـ49، والأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكيفية وطرق ربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها وأيضا المناطق الفنية والإدارية لشحن الأوتوبيسات، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة

وأكد تقرير الوزارة على وجود تعليمات بضرورة تكثيف الأعمال خاصة وأن الأتوبيس الترددي وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق، فضلاً ضرورة الاهتمام بتنفيذ اعمال النيوجرسي وفقا لقياسات الجودة العالية.