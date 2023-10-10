«الطرق والكباري»: تشغيل الأتوبيس الترددي على «الدائري» في النصف الثاني من 2024

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنّ مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، ينتهي في النصف الثاني من عام 2024، بنسبة تنفيذ بلغت 40% للمحطات.

وأضاف اللواء حسام الدين مصطفى لـ«الوطن»، أنّه سيتم عمل مواقف عند محطات الأتوبيس الترددي للملاكي والميكروباص أسفل الطريق الدائري، وسيتم تشغيل 100 أتوبيس المرحلة الأولى 36 محطة، لافتا إلى أنّ مشروع الأتوبيس الترددي يتكلف 9.5 مليار جنيه، وأبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأشار اللواء حسام الدين مصطفى، إلى أنّ أعمال تطوير الطريق الدائري سهلت من الحركة المرورية بشكل كبير، موضحاً أنه يجر تنفيذ طريق سطحي يوصل التقاطعات ببيعضها على الطريق الدائري.

على جانب آخر، قال المهندس ضياء الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمشروع تطوير الطريق الدائري، إنّ حجم الحركة المرورية على الطريق الدائري قبل التطوير كانت 220 ألف مركبة يوميا، ومن هنا صدرت التعليمات ببدء تطوير المشروع.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أعمال التطوير بدأت في الأجزاء الأكثر تضررا، مثل الأوتوستراد والمريوطية، وفي المرحلة الثانية من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي.