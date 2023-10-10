اختتام فعاليات قمة «تكني 2023» لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الإسكندرية

اختتمت فعاليات قمة «تكني 2023»، التي عُقدت في الإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 2023، بحضور عدد كبير الشركات الناشئة والشغوفين بالتقنية، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والاختصاصيين والمسؤولين الحكوميين من كل بلدان البحر الأبيض المتوسط، حيثما تعد فعالية رائدة لدورها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توفير منصة للتواصل والتعلم والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.

تحديات تواجهها رائدات الأعمال

وخلال مشاركتها، طرحت سيلينا بيبر نائب الرئيس للأسواق العالمية في «GoDaddy»، رؤيتها للتحديات التي تواجهها رائدات الأعمال ونُهُجهن المختلفة للتغلب على العقبات وتحقيق نجاحهن المنشود، كما تبادل المشاركون في الجلسة النقاشية الخبرات وشاركوا معرفتهم وأفضل الممارسات والاستراتيجيات في هذا الشأن، على نحو يساهم في إلهام رائدات الأعمال اللاتي يعملن جاهدات على التغلب على العقبات في عالم ريادة الأعمال، وذلك في جلسة نقاشية بعنوان «ازدهار الأعمال رغم العقبات: رائدات الأعمال تغيِّر من قواعد اللعبة».

وتطرقت «سيلينا» أيضًا إلى أحدث التوجهات التقنية في المجال، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركات بما له من إمكانات تحقق تكافؤ الفرص أمام النساء اللاتي يجاهدن لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهن المتعددة، ومنها امتداد النطاق AI، الذي يتيح تتيح العديد من فرص النمو والتوسع أمام الأفراد والمطورين والشركات الناشئة ومؤسسات الأبحاث، لما يوفره من مزايا عديدة للشركات الصغيرة في مختلف القطاعات، فمن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال، يتعزز الابتكار وتتعمق الخبرات التكنولوجية للعملاء وأصحاب المصلحة على حد سواء.