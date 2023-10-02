عضو بـ«النواب»: الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات خلال 10 سنوات

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزيري الإسكان والنقل، بسرعة إنجاز المشروعات خلال عام 2025 بدلا من 2030، في أثناء كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، تعكس حرصه على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجموع الشعب المصري.

تطوير شبكة الطرق والمواني

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أنّ الرئيس السيسي يسعى دائما إلى استكمال جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن، لتطوير مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق، وأكدت عضو مجلس النواب، أنّ توجيهات الرئيس بتطوير الطرق والمواني وسرعة إنجاز كافة المشروعات، بمثابة تأكيد أنّ شبكات النقل هي العصب الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن تطوير شبكة الطرق والمواني البحرية، يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للمواني المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات

وتابعت عضو مجلس النواب، أنّ مؤتمر حكاية وطن، يعد رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات خلال السنوات الـ10 الماضية منذ تولي الرئيس السيسي لم تشهدها من قبل.