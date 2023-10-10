الموقع الإلكتروني لجامعة سوهاج يتقدم 9 مراكز على الجامعات المصرية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تقدم موقع الجامعة الإلكتروني، وفقًا لتقييم موقع similar web للتحليل الرقمي، لإصدار شهر سبتمبر الماضي.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن موقع الجامعة تقدم 9 مراكز على مستوى الجامعات المصرية، ليصبح في المركز الـ28، بعدما كان في المركز 37، بينما تقدم بواقع 959 مركزا على مستوى المواقع الإخبارية المصرية، ليصبح ترتيبه 2597، بينما على مستوى المواقع العالم تقدم 56,785 مركزا، ليكون في الترتيب 269,783.

جهود جامعة سوهاج للنهوض بالموقع الإلكتروني

وقال الدكتور محمد حشمت، مدير وحدة الخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعة سوهاج، إن هذا التقدم يأتي في ضوء الجهود المبذول من قبل وحدة البوابة الإلكترونية للنهوض بجودة الموقع والخدمات المقدمة، حيث بلغ معدل الزيارات خلال شهر سبتمبر نحو 162 ألف زيارة، وبمعدل وقت يقضيه الزائر على الموقع بـ4:30 دقيقة، ومعدل 4:02 صفحة يشاهدها الزائر الواحد، مشيرًا إلى أن أكثر الدول التي تم الدخول منها مصر وبنجلاديش وعمان والجزائر.

اهتمامات زوار موقع جامعة سوهاج

وأشار المهندس طه أحمد خلف، نائب مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة، إلى أن الموقع يصدر تقييمه كل شهر، والفئة العمرية للزوار تتراوح ما بين 18- 45 عاما، وأكثر منصات التواصل الاجتماعي التي يأتي منها زيارات «فيسبوك - يوتيوب»، وتشكل الأجهزة المحمولة نسبة 78% من حركة المرور على الموقع.