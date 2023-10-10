مشروعات الدولة للارتقاء بمنظومة العدالة.. أبرزها تطوير الشهر العقاري والطب الشرعي

بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة للارتقاء بمنظومة القضاء المصري، وأقامت عددا من المشروعات التي تخدم المواطنين المصريين وتقدم لهم العديد من الخدمات.

ونرصد خلال السطور التالية من خلال الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، أهم المشروعات التي نفذتها وتنفذها وزارة العدل، على النحو التالي:

1- صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري

- 655 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

- 37 مشروعًا جار تنفيذه بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

2- قطاع الخبراء والطب الشرعي

- 73 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

- 20 مشروع جار تنفيذه بتكلفة تقريبية 342 مليون جنيه.

3- هيئة قضايا الدولة

- 17 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 925.5 مليون جنيه.

- مشروعان جار تنفيذها بتكلفة 8.2 مليون جنيه.

4- مجلس الدولة

- 7 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 254 مليون جنيه.

- 4 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 368.6 مليون جنيه.

5- النيابة الإدارية

- 7 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 551 مليون جنيه.

- 6 مشروع جاري تنفيذها بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

6- تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد

- 87.880 مليون دعوى تم الفصل والانتهاء منها منذ عام 2014 وحتى 2023.

- 125.752 ألف شكوى تم فحص وإزالة أسبابها.