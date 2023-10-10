محافظة المنيا تستعد لمبادرة تخفيض الأسعار.. تفتيش ورقابة وحملات تموينية

أعلنت محافظة المنيا تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع قرب انطلاق المبادرة الحكومة لخفض الأسعار بداية من السبت المقبل 14 أكتوبر الجاري.

حملات تموينية على الأسواق

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدي لأي محاولات احتكارية لأي سلعة من السلع، وخاصة التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تخفيض أسعارها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب.

إقامة شوادر ومنافذ للحوم

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ بيع اللحوم البلدية وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، والوصول بالسلع لكل شبر من أرض المحافظة ، وذلك بالتنسيق المتواصل مع مديريتي التموين والطب البيطري، بالإضافة إلى الغرفة التجارية والجمعيات الأهلية، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها والتى تبدأ من 15% لتصل إلى أكثر من 25%.