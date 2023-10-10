وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والاطمئنان على الخدمات الطبية فيها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القويىالبشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومر على قسم العناية المركزة للطوارئ، وتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وكيل الصحة يوجه بتوفير النواقص من الأدوية

كما تفقد قسم الحضانات، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد قسم العناية المركزة للقلب، وتبين وجود بعض النواقص في 4 أصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه وكيل الوزارة بتوفيرها على الفور أثناء الزيارة، كما تابع مؤشرات أداء العمل بقسم القسطرة القلبية، وجراحات القلب المفتوح، مؤكداً على أهمية الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.

كما عقد الدكتور هشام مسعود اجتماعا مع إدارة المستشفى ناقش خلاله خطة العمل بمختلف الأقسام الطبية، موجهاً بتحسين تصنيف حالات الإستقبال والطوارئ عن العيادات الخارجية، ومناقشة احتياجات المستشفى لاستمرار إجراء القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح بصورة منتظمة، وتطوير أداء الخدمة بالأقسام الأخرى.

كما ناقش مع مدير المستشفى بعض التحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، موجهاً بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع فترات المسائية والصباحية، وتنسيق خطط العمل بالمستشفى للكوادر الطبية والإشرافية.