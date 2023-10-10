«DMC» تبرز ملف «الوطن» حول خلو مصر من فيروس سي: إشادة من «الصحة العالمية»

عرضت قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالقضاء على فيروس في مصر، بعنوان «السيسي يتسلم شهادة خلو مصر من فيروس سي»، وأخر حول تخفيضات السلع بمعدل يصل لـ25%، بعنوان «تخفيضات تصل إلى 25% على 10 سلع بداية من السبت المقبل».

«الصحة العالمية» تشيد بنجاح تجربة مصر

وقال الدكتور محمد رضا حبيب، خبير الإعلام السياسي، إنّ منظمة الصحة العالمية تعطي مصر شهادة دولية لقضائها على فيروس سي، وتشيد بنجاح مصر في هذا الصدد بعد أن كانت من أوائل الدول على مستوى العالم في الإصابة، متابعا: «نتحدث على 34 عاما منذ بداية اكتشاف فيروس سي، فكان على الأقل 20% من المصريين مصابون بفيروس سي، أي 20 مليون أسرة لا يخلوها الإصابة بفيروس سي».

عواقب إصابة المواطنين بفيروس سي

وأضاف «حبيب»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ الإصابة بفيروس سي تعني عدم قدرة الشخص المصاب على العمل والإنتاج، فضلا عن تكليف الدولة أعباء كثيرة للغاية في مجال الصحة.