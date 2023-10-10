«الصحة الفلسطينية»: 4100 مصاب في غزة والضفة جراء العدوان الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عدد المصابيين الفلسطينيين، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة، قائلة إن عددهم وصل إلى 4100 مصاب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة، وصل إلى 788 فلسطينيا.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 4 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.