انطلاق فعاليات مؤتمر تحديات الذكاء الاصطناعي في مكتبة الإسكندرية

انطلقت فعاليات مؤتمر «الذكاء الاصطناعي: الفرص أمام التحديات»، والذي تنظمه إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق وكبير مستشاري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد الجوهري، مدير الجامعة التكنولوجية ببرج العرب والدكتور السنوسي محمد السنوسي، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

معرض ذكاء اصطناعي

وعلى هامش المؤتمر، افتتح مدير مكتبة الإسكندرية، معرضًا ضم مجموعة مميزة من المشروعات بتقنية الذكاء الاصطناعي المقدمة من كلية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الكليات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وأيضا بالجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة التكنولوجية ببرج العرب.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إننا في مكتبة الإسكندرية نولي اهتماما كبيرًا لكل الأمور المتعلقة بالأبحاث التي تُسهّل على القارئ من أجل رفع وعي الناس ووضعهم في أفق التطور والتقدم في مجال العلم.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن المؤتمر يأتي في إطار الدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في طرح النقاش حول القضايا التي تشغل الشباب وتشكل مستقبلهم.

الذكاء الاصطناعي يتيح فرص عمل للشباب

وقال الدكتور السنوسي محمد السنوسي، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه من الضروري وجود أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن هذا المجال سيتيح الكثير من فرص العمل للشباب في المستقبل وليس كما يشار إلى أنه سيؤثر على الكثير من الوظائف الحالية.

وأكد «السنوسي»، حرص الأكاديمية منذ سنوات على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في العالم منذ سنوات، لذلك حرصوا على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي وبالفعل تم تخريج أول دفعة منها.