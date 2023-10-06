مدير مكتبة الإسكندرية: تنظيم فعاليات مختلفة احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

علق الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، على بيان البرلمان الأوروبي، قائلا إن النظام العالمي قائم على تناقض رهيب، ونظام العولمة التي نعيش فيه كله استغلال وضغط على الدول الفقيرة والنامية.

احتفالات اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

وأضاف «زايد» خلال لقاء بالفترة مفتوحة على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مكتبة الإسكندرية كل عام تحتفل بحرب أكتوبر، ولكن هذا العام جرى تنظيم فعاليات متعددة ومختلفة، نظرا لأنه اليوبيل الذهبي للحرب.

وأشار إلى أن فعاليات أول يوم تضمنت استضافة 50 شخصاً من قادة حرب أكتوبر والمشاركين فيها، وقدموا شهادتهم أمام الناس، كما جرى تكريمهم واحتفالية ضخمة في المكتبة، كما نظمت المكتبة معرضاً دائماً خلال شهر أكتوبر في 3 أماكن وهي مقر المكتبة وبيت السناري بالسيدة زينب وقصر خديجة بحلوان.

إصدار كتاب عن ذكريات الحرب

ولفت إلى أن مكتبة الإسكندرية أصدرت كتاباً يحتوي على 200 صفحة يحتوي على ذكريات وبطولات خاصة بحرب أكتوبر، كما سيجري تنظيم ندوتين كبيرتين إحداهما يوم الخميس المقبل في بيت السناري سيحضرها أحد أبطال حرب أكتوبر.