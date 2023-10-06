مدير مكتبة الإسكندرية: ما حدث في حرب 1967 ليس هزيمة لكن غدرا

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، إن لا أحد يعرف قيمة حرب أكتوبر بشكل عميق وقوي إلا إذا عاصر حرب 1967 وعاش أيامها، إذ كان المجتمع المصري وقتها، في حالة قهر وإحساس بالهزيمة والانكسار.

مصر لم تحارب في 1967

وأضاف «زايد» خلال لقاء بالفترة المفتوحة على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه من حسن الحظ، أن حالة الانكسار هذه لم تستمر كثيرا، لأن ما حدث في 1967، ليس هزيمة لكن غدرا، إذ لم نحارب فيها وأُخذنا على غرة، ومن ثم كانت، هناك حالة عند النخبة السياسية والعسكرية من المراجعة للأسلوب الذي جرى التعامل معه.

تماسك القوات المسلحة

ولفت إلى أن التعامل مع الموضوع في 1967 في الإعلام، كان يضخم الأمور من المشاعر، لكن فجأة هذا التضخيم انطفأ في لحظة واحدة ومن ثم حدث الانكسار، إلا أن الجيش تماسك سريعا وجمع نفسه وبدأ يسلح نفسه، ودخل فيما عرف بحرب الاستنزاف، وبدأ الشعب يستيقظ وتظهر أشكال من التماسك، حتى تحقق النصر العظيم في أكتوبر 1973.