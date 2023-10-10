معرض الكتاب 2024.. أسعار الأجنحة في الدورة الـ55

دعا اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، إلى التقديم في معرض القاهرة الدولي للكتاب تزامنا مع فتح باب التقدم اليوم، كاشفا عن أسعار الأجنحة للناشرين المصريين والعرب في الدوة الـ55 من المعرض، التي تنطلق في يناير 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

المشاركة في معرض الكتاب 2024

وقال في بيان: بالإشارة إلى إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (55) في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، جرى فتح باب الاشتراك في المعرض، بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر، حتى السبت الموافق 15 نوفمبر 2023، وعلى من يرغب في الاشتراك مراجعة حسابه على منصة المعرض من هنـــا

وأضاف أن من ليس له حساب على منصة المعرض، يجب عليهم الاسراع بالتسجيل الآن وحتى انتهاء فترة فتح باب الاشتراك المذكورة.

مشاركة العرب في معرض الكتاب 2024

وتابع: وبناءً على المفاوضات التي جرت بين اتحاد الناشرين العرب والهيئة المصرية العامة للكتاب، جرى الاتفاق على أسعار الاشتراك لعضو اتحاد الناشرين العرب فقط المشارك في المعرض في دورته (55) لعام 2024 لتكون كالتالي:

مساحة الجناح بالمتر المربع سعر الجناح بالدولار الأمريكي

9 أمتار بسعر 1135 دولارا

18 مترا 2340 دولارا

وما يزيد عن مساحة 36 مترمربع، ستكون زيادة 50% من السعر المدعم، وهو 137 دولار أمريكي، علمًا بأن سعر المتر لغير عضو اتحاد الناشرين العرب 200 دولار أمريكي للمتر.