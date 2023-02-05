معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى الـ3 ملايين زائر قبل يومه الأخير

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، في يومه الحادي عشر، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، من الأُسر المصرية التي حرصت على التوافد إلى المعرض منذ الصباح، للاستمتاع بما يقدمه المعرض من خدمات وفعاليات ثقافية متعددة.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب، إن ساحات وقاعات المعرض شهدت اليوم، الأحد 5 فبراير 2023، الحادي عشر من أيام المعرض، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، حيث تخطى عدد الزائرين اليوم أكثر من 400 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد زائري المعرض، حتى الآن، نحو 3,289,715 زائر.

اهتمام جماهيري بحضور المعرض

وأضاف أن ما شهده المعرض يُمثل مشهدًا حضاريًا جسدته الأسرة المصرية، التي حرصت على اصطحاب الأطفال من أجل زيارة المعرض للحصول على الزاد الثفافي والمعرفي، ووفقا لهذه الصورة المضيئة، فإن هذا الاهتمام الجماهيري بحضور المعرض، أضحى سمة أساسية لدى الأسرة المصرية، وضيوف مصر من العرب والأجانب.

يُذكر أن الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي تحت ‏شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع، وتُقام في الفترة ‏من 25 يناير حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض ‏الدُولية.

وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، ‏وجرى اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ‏يُشارك فيها 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، ‏من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.‏