الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من تحالف الأحزاب

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لليوم الثالث على التوالي، وفدا من تحالف الأحزاب المصرية.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الحملة المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، والمستشار القانوني له.

وخلال اللقاء رحب فوزي بالوفد، وأعرب عن شكر وتقدير الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي للوفد ولزيارته المقر.

وتوجه بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي، مثمنا دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح السيد عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين وتفتح أبوابها لكل مؤيد، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

حريصون على تثقيف المواطنين

ومن جانبه، ذكر وفد تحالف الأحزاب المصرية أنهم يحرصون على تثقيف المواطنين من خلال الندوات والمؤتمرات في كل المحافظات والقرى، لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية، فضلا عن حثهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال حملة أطلقوها تحت عنوان «حملة وعي»، بما يحقق الصالح العام للدولة.