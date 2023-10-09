حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تبرز جهود الدولة في القضاء على فيروس «سي»

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فيديو جديدا أبرزت فيه دور الدولة في التخلص والقضاء على فيروس سي، وكتبت الحملة: «مصر دولة خالية من فيرس سي.. هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا إلا بجهود كل المصريين.. كانت إرادتنا المتحدة واضحة، وعملنا معًا كفريق واحد لمواجهة هذا التحدي الصحي العالمي».

ونشرت فيديو مدته دقيقتين، عبارة عن فيلم تسجيلي قصير، يوضح معاناة أحد المواطنين مع فيروس سي قبل سنوات من إطلاق المبادرة ومعاناته مع العثور على العلاج، ثم سعادته بالعلاج بسبب مبادرة 100 مليون صحة، ويقول: «الحمدلله خدت الشهادة إني خالي من فيروس سي، ووقفت على رجلي من تاني، لما اتعالجت مش صحتي بس اللي رجعت لي، ربنا يبارك للرئيس لأنه كان سبب بعتهولي ربنا».

مصر خالية من فيروس سي

ونشر الفيديو أيضًا حديث سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث فيه عن علاج فيروس سي، يقول: «ربنا سبحانه وتعالى خلانا نعيش ونشوف المرض ده، ونشوف كمان علاجه، وخلاني أساهم في إني أنهي هذا المرض في مصر، قدرنا إن إحنا نقول إن مصر دولة خالية من فيروس سي».

الدولة نجحت في علاج 4 ملايين مصاب بفيروس سي

وفي نهاية الفيديو، كتبت كلمات لإبراز نجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، وهي: «نجحت الدولة المصرية في علاج 4 ملايين مصاب بفيروس سي بنسبة شفاء أكثر من 98.6%.. تم إعلان مصر خالية من فيروس سي في عام 2019».