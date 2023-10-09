حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب المؤتمر

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها في محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، وفدًا من حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، وذلك في إطار حرص الحملة على الاستماع لجميع الرؤى.

وفي بداية اللقاء، رحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بالحضور من وفد حزب المؤتمر، مؤكدًا أن الحزب يتمتع بقاعدة عريضة من المؤيدين، مشيرًا إلى أن الحملة أبوابها مفتوحة للجميع، وتعمل بشكل غير نمطي وتسعى إلى المشاركة المجتمعية لجميع أطياف المجتمع المصري.

أعضاء حزب المؤتمر يشكرون الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وشكر أعضاء حزب المؤتمر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال والترحيب بالحزب، مؤكدين أن حزب المؤتمر يعمل على توعية المواطنين بإنجازات الدولة المصرية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الأمنية في جميع قري ومحافظات الجمهورية وذلك من خلال فعاليات وأنشطة الحزب المؤيدة والداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جميع المحافظات.

حزب المؤتمر يطلق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار وفد حزب المؤتمر إلى أن الحزب أطلق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على آراء وأفكار ومقترحات المواطنين وأحلامهم وتقديمها للحملة الرسمية.