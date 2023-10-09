الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تطلق موقعها الإلكتروني للتواصل مع الجمهور

أطلقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي موقعها الإلكتروني، حرصًا منها على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، وأكدت الحملة أنه يمكن للمتابعين التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الروابط والأرقام التالية لمتابعتها والتواصل معها:

- الموقع الرسمي: https://abdelfattahelsisi.org

- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: عبدالفتاح السيسي - الحملة الرسمية.

- البريد الإلكتروني info@abdelfattahelsisi.org.

- رقم التواصل مع وسائل الإعلام 01113199231.

- رقم التواصل مع الكيانات والجهات والأحزاب 01022858820.

- الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي: https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join/

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من حزب النور

وكانت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من حزب النور برئاسة الدكتور طلعت مرزوق رئيس الشؤون القانونية بحزب النور.