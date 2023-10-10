رئيس حزب «المصريين»: خريجو كلية الشرطة قادة الغد وبناة المستقبل

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الحدث الجليل الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، داخل كلية الشرطة وتخريج دفعة جديدة من رجال مصر الأوفياء، مؤكدًا أن خريجي كلية الشرطة جزءًا أصيلًا من شباب مصر، وقادة غد وبناة المستقبل.

الشباب عماد الدولة

وأضاف في بيان صحفي أن الشباب عماد الدولة، وتتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن رجال الشرطة البواسل يضربون دائمًا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني بتضحياتهم على مَر الزمان، موضحًا أنهم دائمًا ما يقدموا مفهوم الأمن الشامل فضلًا عن تحديث مفردات منظومة وزارة الداخلية لإعداد رجل شرطة عصري لديه مقومات مواجهة التطور اللامحدود للجريمة.

وأضاف أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحرص على التواجد بين أبنائه، من أجل متابعة التطور الكبير الذي صارت إليه منظومة الشرطة، خاصة في ظل تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة التي اعتمدت عليها الأكاديمية.

وشدد عليها الرئيس في انتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

رجال الشرطة العيون الساهرة لحماية الوطن

وأوضح أن عطاء رجال الشرطة يتواصل جيلًا بعد جيل، وفاء للعهد والقسم، فهم العيون الساهرة لحماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، مؤكدًا أن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية والتضحية بأغلى ما يملكون وهي النفس، مما يُعزز الهوية الوطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرنا الحبيبة.