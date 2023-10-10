وكيل «النواب» يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية مصر في إنهاء الأزمة الفلسطينية

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن الاتصالات الهاتفية المكثفة التي تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي من زعماء وقادة العالم لبحث تهدئة الأوضاع المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي منذ بداية الأزمة بمثابة دليل قاطع على الثقة العالمية الكبيرة في مصر، ودورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة، وتجاه قضية السلام بالشرق الأوسط بصفة خاصة.

ضرورة وقف التصعيد الجاري

وأشاد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بتأكيد الرئيس السيسي لزعماء وقادة العالم أهمية وقف التصعيد الجاري، وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا الأهمية الكبيرة لاستعراض الرئيس مع قادة وزعماء العالم للتحركات المصرية الجارية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب، وعدم الاستقرار وصولاً إلى دفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

مصر حريصة على إنهاء الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيل

وأضاف أن إشادة زعماء وقادة العالم بالدور التاريخي لمصر يؤكد للعالم كله حرص مصر الكبير على إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي استمر لعقود طويلة، مطالبا من المجتمع الدولي الأخذ برؤية مصر لإنهاء هذا الصراع، والتي تتمثل في ضرورة تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.