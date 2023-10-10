بعد عرض أولى حلقاته.. الجمهور يشيد بمسلسل «ما تيجي نشوف»

ردود فعل إيجابية، حققها مسلسل ما تيجي نشوف، بعد عرض حلقاته الأولى من المسلسل الذي يجمع في بطولته مجموعة من نجوم الدراما المصرية، حيث لاقت القصة إعجاب عدد كبير من المتابعين، بالإضافة إلى إشادات بأداء الممثلين، وتوالت التعليقات من المشاهدين، والتي كان أبرزها: «بداية مشوقة وأحداث سريعة.. منتظرة الحلقات الجديدة»، و«حدوتة جديدة بتطرح مناقشة لموضوع الصداقة من زاوية مختلفة»

ويعتبر مسلسل ما تيجي نشوف هو القصة الثانية التي يتم تقديمها من كتاب «55 مشكلة حب» للكاتب مصطفى محمود، بعد مسلسل «ألفريدو»، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وتدور أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات في إطار اجتماعي، حول مجموعة من الأصدقاء لكل منهم قصة مختلفة، حيث تتشابك تلك القصص عندما يجتمعون معا.

تفاصيل مسلسل ما تيجي نشوف

ويجمع مسلسل ما تيجي نشوف مجموعة من كبيرة من الأبطال، مثل هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، ملك قورة، إسلام جمال.

مواعيد عرض مسلسل ما تيجي نشوف

وكشفت شبكة قنوات ON عن مواعيد عرض مسلسل ما تيجي نشوف، حيث يذاع المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ 12 ظهرا، بينما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، ويعاد الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرا.