يترقب الجمهور مواعيد وقنوات عرض حكاية «ما تيجي نشوف»، وهي واحدة من حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، والمأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم للدكتور مصطفى محمود، ويعد ثاني الحكايات التي تعرض بعد انتهاء حكاية ألفريدو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي.

مواعيد وقنوات عرض حكاية «ما تيجي نشوف»

تأتي مواعيد وقنوات عرض حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل 55 مشكلة حب، على شاشة قنوات ONTV، وذلك في الساعة 8 مساءً، ومن المقرر أن يتم عرض أولى الحلقات مساء اليوم الأحد.

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

حكاية ما تيجي نشوف بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، طارق صبري، ملك قورة، إخراج محمد الخبيري، تأليف ورشة عمرو محمود ياسين، سارة مصباح، ولاء أمين.

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب

ويتضمن مسلسل 55 مشكلة حب، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نحو 4 حكايات منفصلة، تدور كل واحدة في 10 حلقات، وتم عرض حكاية ألفريدو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، ومرتقب عرض حكاية ما تيجي نشوف، وتدور الحكاية الثالثة روحي فيك بطولة عائشة بن أحمد ونور محمود.