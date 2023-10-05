مواعيد عرض «ما تيجي نشوف» الحكاية الثانية من «55 مشكلة حب» على ON

كشف المنتج أحمد عبد العاطي، عن مواعيد عرض أولى حلقات حكاية «ما تيجي نشوف» بطولة هنا شيحة، والمستوحاة من «55 مشكلة حب»، عبر قناة «ON»

وطرح أحمد عبد العاطي، البوستر الرسمي لحكاية «ما تيجي نشوف»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحًا أنها ستُعرض اعتبارًا من يوم الأحد المُقبل 9 أكتوبر، عبر قناة ON، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويُشارك في بطولة الحكاية المكونة من 10 حلقات فقط، كل من هنا شيحة، وطارق صبري، وراندا عبد السلام، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة، ومن إخراج محمد الخبيري، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين.

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين، قد كشف منذ أيام عبر حسابه، بموقع تبادل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مسلسله الجديد «ألفريدو» المستوحى من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود.

وكتب قائلا: «بسم الله توكلنا على الله.. 4 حكايات عن كتاب 55 مشكلة حب لمصطفى محمود.. إنتاج أحمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».