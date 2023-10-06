ملك قورة تروج لشخصيتها في حكاية «ما تيجي نشوف»: «استنوا هانيا»

كشفت الفنانة ملك قورة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن شخصيتها في حكاية «ما تيجي نشوف» والمقرر أن تنطلق أولى حلقاتها الأحد المقبل.

ملك قورة: «استنوني في حكاية ما تيجي نشوف»

ونشرت ملك قورة البوستر الدعائي للمسلسل معلقة: وحشتوني أوي استنوا هانيا في حكاية «ماتيجي نشوف» الأحد 8 أكتوبر على ontv للكاتب عمرو محمود ياسين والمخرج محمد الخبيري إنتاج سينرجي».

حكاية ما تيجي نشوف

وينطلق عرض ثاني حكايات مسلسل «55 مشكلة حب» للمؤلف عمرو محمود ياسين، والذي تحمل عنوان «ما تيجي نشوف» ومكونة من 10 حلقات الأحد المقبل على قناة on ومن بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وإخراج محمد الخبيري.

حكاية «الفريدو»

وحققت حكاية «الفريدو» من بطولة إلهام شاهين نجاحا كبيرا وإشادات من الجمهور وشاركها عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، أمير شاهين، إيمان السيد وعابد عناني، تأليف عمرو محمود ياسين اقتباسا من كتاب «55 مشكلة حب» وإخراج عصام نصار.