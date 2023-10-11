حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 11-10-2023 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الدلو من الأشخاص الذين يعشقون الشهرة وجذب انتباه الآخرين طوال الوقت، مما يجعل الكثيرين يعتقدون أنه نرجسي ومغرور، لكنه في الطبيعي شخص رومانسي.

وفي التقرير التالي، يوضح «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لبرج الدلو، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

يقول خبراء الفلك لمواليد برج الدلو إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يخبرهم أن القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال.. لذا عليهم تحري الدقة في حساباتهم لتفادي المشاكل والتصرّف بهدوء إذا واجهت عقبة مالية، والانتباه لحقوقهم.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، فأنه عليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك ووقتك، وعليك أيضا ألا تتسرع.