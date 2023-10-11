رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 11-10-2023 عاطفيا ومهنيا

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:04 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مواليد برج الدلو من الأشخاص الذين يعشقون الشهرة وجذب انتباه الآخرين طوال الوقت، مما يجعل الكثيرين يعتقدون أنه نرجسي ومغرور، لكنه في الطبيعي شخص رومانسي.

وفي التقرير التالي، يوضح «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لبرج الدلو، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

يقول خبراء الفلك لمواليد برج الدلو إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يخبرهم أن القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال.. لذا عليهم تحري الدقة في حساباتهم لتفادي المشاكل والتصرّف بهدوء إذا واجهت عقبة مالية، والانتباه لحقوقهم.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، فأنه عليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك ووقتك، وعليك أيضا ألا تتسرع.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 9-10-2023 مهنيًا وعاطفيًا

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-10-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-10-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 10-10-2023 على الصعيد المهني والعاطفي