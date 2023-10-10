افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر أمراض الأنف والأذن والحنجرة بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري، بمشاركة نخبة من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة من مختلف الجامعات المصرية.

حضر الافتتاح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتور عبدالمتين موسى رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، ورئيس شرفي للمؤتمر، الدكتور محمد عبدالقادر رئيس القسم ورئيس المؤتمر، الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمد حسن مدير التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور إبراهيم رزق سكرتير عام المؤتمر، ونخبة من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المصرية، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

تنظيم المؤتمر الطبي

وأشاد الدكتور حسان النعماني في كلمته بتنظيم فعاليات هذا المؤتمر في دورته الرابعة، وما يتضمنه من الكثير من الموضوعات والمناقشات الثرية والمتنوعة، والتي تستهدف تبادل الرؤى والتجارب لرفع كفاءة شباب الأطباء، وتعريفهم بكل ما هو جديد في مجال الانف والإذن والحنجرة، بمشاركة نخبة من الأساتذة من جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، بنها، المنصورة، أسيوط، أسوان، الأزهر و الأكاديمية الطبية العسكرية.

شكر رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق

كما رحب «النعماني» بالدكتور عبدالمتين موسي مؤسس كلية الطب ورئيس جامعة جنوب الوادي الاسبق علي ما قدمه من مجهودات لخدمة الجامعة عامة وكلية الطب وقسم الأنف والاذن خاصة، مثمناً دور أعضاء هيئة التدريس بالقسم ووحداته المتخصصة فى خدمة المجتمع والبحث العلمي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية علي مدار العام لأهالينا داخل المحافظة وخارجها، حيث يتردد علي العيادات الخارجية للقسم أكثر من 55 ألف مواطن سنوياً، كما حقق القسم إنجازاً في الانتهاء من قوائم الانتظار حيث قام بإجراء أكثر من 700 عملية زراعة قوقعه خلال 5 أعوام.

من جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي، إن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر تتضمن ورشه عمل عن كيفية التعامل مع حالات الطواري الخاصة بقسم الأنف والأذن والحنجرة كحالات ابتلاع أو استنشاق جسم غريب وحالات النزيف الشديد، حيث تستهدف تلك الورشة تدريب وتعليم شباب الأطباء من مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، ورفع كفائتهم من أجل تقديم خدمه طبيه أفضل للمرضى.

تدريب الأطباء

أما الدكتور محمد عبد القادر، فقال إن المؤتمر يتضمن أيضاً عدد من المحاضرات المكثفة لتدريب الأطباء علي كيفيه تشخيص حالات الدوار وكيفية علاجها، وكيفيه استخدام مناظير الجيوب الآنفية والمناظير المتقدمة لتلك الحالات، إلى جانب التعامل مع جراحات الرقبة مثل الغدد اللعابية وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات ومناقشة عدد من الحالات النادرة وكيفية التعامل معها وطرق التشخيص المختلفة، حيث يتضمن المؤتمر 6 جلسات علمية وسوف يستكمل فعالياته حتي يوم 14من شهر أكتوبر الجاري بمدينة الغردقة.