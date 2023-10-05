رئيس جامعة سوهاج يكرم خريجي برنامج سفراء التكنولوجيا والتدريب الصيفي

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، المشاركين ببرنامج سفراء التكنولوجيا، بالإضافة إلى 220 طالبا وطالبة بمختلف الكليات، لاجتيازهم برامج التدريب الصيفي للعام الجامعي الحالي، بمركز إبداع مصر الرقمية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المهندس أحمد صلاح مدير المركز وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

تخريج 220 طالبا بالتدريب الصيفي

هنأ رئيس الجامعة، خريجي برنامج سفراء التكنولوجيا، وخريجي برنامج التدريب الصيفي لنجاحهم فى اجتياز تلك البرامج التدريبية، مشيدًا بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وما يجري تقديمه من دورات تدريبية وبرامج تأهيلية لتطوير وتنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقليل الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي واحتياجات سوق العمل.

وأكد أن تلك البرامج التدريبية، تساعد على تأهيل الخريجين لمهن المستقبل، وتوفير فرص عمل في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، ويقوم بتدريسها نخبة مدربون ومعتمدون من معهد تكنولوجيا المعلومات، مقدماً خالص الشكر لكل القائمين على العمل بمركز إبداع مصر بجامعة سوهاج على مايبذلوه من مجهودات لصالح منسوبي الجامعة.

تخريج 220 طالب وطالبة

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس أنه تم تخريج 220 طالب وطالبة بمختلف الكليات من المشاركين فى برامج التدريب الصيفي، والذي يهدف إلى تأهيل الخريجين وتزويدهم بمجموعة من المهارات والخبرات العملية والحياتية للالتحاق بالوظائف البازغة والمستحدثة التي يتطلبها سوق العمل، إلى جانب دعم صغار رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، ومساعدتهم بفاعلية في تحقيق التحول الرقمي.

مشاركة 12 عضو هيئة تدريس بالبرنامج

قال المهندس أحمد صلاح، أن برنامج سفراء التكنولوجيا شارك فيه 12 متدربا من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، ويهدف إلى إعداد مجموعة متميزة من سفراء التكنولوجيا والمدربين المحترفين فى مجال البرمجيات، وفقا لأعلى مستويات الجودة وتماشياَ مع أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث شملت التدريبات عدة تخصصات تتناسب مع طلاب كل كلية مثل؛ البرمجة، التسويق على منصات التواصل الاجتماعي، تطبيقات الإنترنت، الجرافيكس، النظم المدمجة، والعمارة.