ورشة رسم وتلوين بمتحف جاير أندرسون احتفالا بنصر أكتوبر

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار احتفال متحف جاير أندرسون بانتصارات أكتوبر، استقبل القسم التعليمي بالمتحف اليوم مجموعة من الطلبة التابعين لمدرسة أحمد بن طولون الابتدائية المشتركة، وجرى تنظيم عدد من الفعاليات لهم اليوم اشتملت على زيارة تخصصية لقاعات المتحف للتعرف على تاريخ المتحف وأهم المقتنيات الموجودة وذلك بمساعدة ميسري القسم التعليمي.

تطور الأسلحة عبر العصور

وأضاف قطاع المتاحف في بيان اليوم، أنه جرى تعريف الطلبة بتطور الأسلحة عبر العصور وصولاً للأسلحة التي تم استخدامها في حرب أكتوبر، لافتا إلى أنه تم أيضا تنظيم ورشة تعليمية رسم وتلوين قام خلالها الأطفال برسم وتلوين أسلحة مختلفة تحاكي ما جرى مشاهدته أثناء زيارة قاعات المتحف وكذا الأسلحة الحديثة، موضحا أن تلك الأنشطة تمت تحت إشراف ميسري القسم التعليمي بالمتحف.

اليوم العالمي للمعلمين

وفي سياق متصل، استقبل القسم التعليمي بمتحف جاير اندرسون، مجموعة من المعلمين من مدرسة أحمد بن طولون الابتدائية المشتركة، وذلك في إطار احتفال المتحف باليوم العالمي للمعلمين، إذ جرى تكريم عدد من المعلمين لدورهم الفعال في تفعيل الأنشطة التعليمية بين مدرسة أحمد بن طولون ومتحف جاير أندرسون.