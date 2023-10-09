«التعليم» تكشف عن موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالمدارس

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالمدارس، المقبولين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، بعد أن وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات التعاقد لبدء تسكينهم.

تسليم المعلمين الجدد العمل بالمدارس

أضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري تسليم المعلمين الجدد العمل بالمدارس قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المديريات استلمت الكشوف النهائية لأسماء المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، لبدء توزيعهم على الإدارات التعليمية، وفقا للتوزيع الجغرافي للمعلم، والبيانات المدونة من البطاقة الشخصية أثناء التقديم للمسابقة.

مسوغات التعيين بمسابقة الـ30 ألف معلم

وكشفت الوزارة عن بعض الأوراق المطلوبة كمسوغات للتعيين، ضمن المسابقة التي جرى إعلانها، على النحو التالي:

- 4 صور لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مدون عليها رقم التليفون، والأصل للاطلاع وتكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة شخصية حديثة.

- إقرار موقع ومصدقا منه بعدم سبق فصله من الخدمة، بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها.

- استمارة الكشف الطبي.

- تحليل المخدرات لجميع المرشحين.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه + 2 صورة ضوئية منه.

- أصل الدبلوم التربوي و2 صورة ضوئية منه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية مدون فيه عنوان السكن الفعلي بالتفصيل ورقم التليفون.

- إقرار بصحة المؤهل المقدم.