ليس مبابي أو هالاند.. من هو الوريث الشرعي لعرش رونالدو وميسي بإسبانيا؟

يبدو أن رحلة البحث عن الوريث الشرعي للعملاقين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لم تنته بظهور كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، بعد ظهور معجزة ريال مدريد والمنقذ جود بيلينجهام، الذي قدم أوراق اعتماده منذ الدقيقة الأولى لظهوره مع الفريق الملكي.

من هو الوريث الشرعي لميسي ورونالدو؟

«بيلينجهام سيتفوق على إيرلينج هالاند»، هكذا يرى جوتي أسطورة ريال مدريد، الذي أبدى انبهاره بالأداء الذي يقدمه لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، الوافد من بوروسيا دورتموند، مؤكدًا أنه الوريث الشرعي لعرش العملاقين ميسي ورونالدو.

وقال في تصريحات لبرنامج «إل تشيرينجيتو»: «بيلينجهام يقدم بعض المباريات الرائعة، كانت هناك منافسة بين فينيسيوس ومبابي وهالاند، لكن بيلينجهام هو الوحيد الذي أدرك أن عرش ميسي وكريستيانو متاح، وهو يسعى للوصول إليه».

تأثير مذهل أظهره بيلينجهام جليًا في الدقائق الأولى للموسم الحالي، بعد وصوله إلى قلعة «سانتياجو برنابيو»، في صفقة خيالية بلغت قيمتها 103 ملايين يورو، إذ سجل الموهوب صاحب الـ20 عامًا، 20 هدفًا في مستهل رحلته بقميص الملكي.

مع اقتراب نهاية مسيرة ميسي ورونالدو، يظهر جيل جديد من المواهب، ومن المتوقع أن يتحدى بيلينجهام مثل هالاند ومبابي في السنوات القادمة على جائزة الكرة الذهبية وجوائز أخرى فردية.

من هو جود بيلينجهام موهبة ريال مدريد؟

الاسم: جود بيلينجهام.

العمر: 20 عامًا.

الجنسية: إنجليزي.

عدد المباريات في مسيرته: 187.

عدد الأهداف في مسيرته: 38 (30 تمريرة).

أبرز الأندية: بوروسيا دورتموند - ريال مدريد.