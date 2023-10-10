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القبض على عاطل أثناء سرقة شباك حديد من سلم مشاة في الجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
05:43 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
القبض على شخص - أرشيفية

القبض على شخص - أرشيفية

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، أثناء سرقته شباك حديد من سلم المشاه أمام مترو الجامعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد محمد الصغير، يفيد فيه بتمكن ضباط المباحث من ضبط عاطل 23 سنة، أثناء سرقته شباك حديد من سلم المشاه أمام مترو جامعة القاهرة.

وألقي القبض عليه بحوزته المضبوطات، وبمواجهته أمام المقدم هشام فتحي رئيس المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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