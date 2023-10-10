مصرع طفلة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث بالطالبية

لقيت طفلة مصرعها، بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث جثة هامدة في الحال بمنطقة الطالبية، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من مستشفى الهرم

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول طفلة سنة ونصف، مصابة بكسر بالجمجمة ومتوفية.

على الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين وفاة طفلة سنة ونصف أثناء سقطوها من الطابق الثالث، حال لهوها أعلى كنبة أسفل الشباك، اختل توازنها وسقطت جثة هامدة في الحال.

وبسؤال والدها أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بشيء، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.