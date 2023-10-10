حزب مصر بلدي: لن يثق الناس في مرشح يحاول إعادة الإخوان للمشهد السياسي

تحدث اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي، عن محاولة مرشح رئاسي محتمل تحرير تأييدات مزورة من بعض المواطنين لصالحه، قائلًا إنه تصرف مشين ويمس شخصه غير السوي، وليس العملية الانتخابية ذاتها

تزوير تأييدات

وأضاف «عبد الباري» لـ«الوطن»، أن هذا المرشح لا يصح أن يرشح نفسه لمنصب رئيس جمهورية مصر من الأساس، لأن ما فعله أمرا مرفوضا، وليس لديه أسباب لترشيحه أو حجة يستند عليها ليتقبله الناس، كون الجميع علم أنه مزور.

وأشار رئيس حزب مصر بلدي، إلى أن ما يفعله هذا المرشح من محاولة استدعاء للإخوان إلى المشهد السياسي من جديد خلال الانتخابات الرئاسية، أمر مرفوض جملة وتفصيلا، كون هؤلاء هم جماعة إرهابية ويديها ملطخة بدماء الأبرياء، فلن نثق في شخص يريد تمكينهم مرة أخرى.

وصرح مصدر أمني، بأنه بتاريخ أمس، جرى ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية - الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير تأييدات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وعثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التأييدات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

القبض على 8 أشخاص خلال تحرير تأييدات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إنه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام.