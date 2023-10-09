نائبة التنسيقية: محاولة أنصار مرشح محتمل تزوير التوكيلات أمر مستنكر

تحدثت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن محاولة بعض المواطنين تحرير تأييدات مزورة لأحد المرشحين الرئاسيين، قائلة إنه شيء لا يصح على الإطلاق.

وأضافت «صابر» لـ«الوطن»، أن أي مخالفة لما نص عليه الدستور والقانون فهو شيء مستنكر تماما ولا يقبل به أحد بل يجب على الجميع الحرص على خروج العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وسلاسة كاملة، وليس التلاعب بشكل مخالف وبطرق ملتوية.

وأشارت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه يجب على الجميع أن يسير وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضبط عملية الاقتراع، ويجب مراعاة توصيات الحوار الوطني.

وصرح مصدر أمني أنه بتاريخ اليوم، جرى ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية - الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير تأييدات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وعثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التأييدات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

القبض على 8 أشخاص خلال تحرير تأييدات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إنه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام.