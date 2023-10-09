وكيل «خطة النواب»: تزوير تأييدات لصالح أحد المرشحين المحتملين إفلاس وغير مقبول

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ردًا على ضبط 8 أشخاص بحوزتهم توكيلات مزورة لمرشح رئاسي محتمل، وأكد أنّ ما فعله مرشح بشأن تزوير توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية غير مقبول، وأي وسيلة للتزوير في الانتخابات غير مقبولة.

ياسر عمر لـ«الوطن»: «التزوير لن يمر بسهولة»

وأضاف النائب ياسر عمر لـ«الوطن»: «التزوير لن يمر على الهيئة الوطنية للانتخابات بسهولة، ولا يمكن أن نقبل مثل هذه الأساليب في الانتخابات، ولا يمكن الثقة في مرشح رئاسي يعتمد في خوض ماراثون الانتخابات على التزوير».

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن ما حدث هو نوع من الإفلاس، وهي وسيلة لا يلجأ إليها إلا المفلس.

قوات الأمن تلقي القبض على 8 أشخاص بحوزتهم توكيلات مزورة

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات «الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وعثرت قوات الأمن، بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي تولت بطباعة التوكيلات المزورة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.